Vanessa Incontrada è il tocco di classe della settimana (Di sabato 17 ottobre 2020) tocco di classe 2020 di Giusi Ferré sfoglia la gallery Quanto è bella – oltre che simpatica e ricca di talento – questa giovane donna che viene da anni colpevolizzata per non essere una taglia 38. Un tempo riservata alle dodicenni (magre) e oggi diventata la norma per le bellezze piallate dagli esercizi di ginnastica. Nuda sulla copertina di un magazine, Vanessa mostra un corpo statuario perché non c'è statua ellenistica o di Antonio Canova che esibisca spigoli puntuti. Questa magnifica normalità è ...

