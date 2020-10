"Te l'ho detto, non l'ho mai superato". E scoppia in un pianto disperato: morte del padre, lo straziante racconto della Panicucci (Di sabato 17 ottobre 2020) Un'ospitata toccante, commovente, quella di Federica Panicucci a Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 17 ottobre. Emozioni e lacrime, per la conduttrice di Mattino 5, che ha presentato il suo nuovo libro ed è subito partita dalla morte di suo padre, Edo, scomparso a 77 anni: "Ci sono momento in cui devi vivere il dolore per elaborarlo", spiega la Panicucci, 52 anni, con voce spezzata. "Ti dissi che non lo avevo ancora superato", aggiunge per poi scoppiare in lacrime. Poi si spende anche sulla separazione da Fargetta, che risale ormai al 2015: "Affetto, vite trascorse insieme e amore per i propri figli. Questo è il tratto distintivo che devono avere due genitori che si separano", ha commentato. E ancora: ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Un'ospitata toccante, commovente, quella di Federicaa Verissimo, il programma di Silvia Toffanin in onda su Canale 5, la puntata è quella di sabato 17 ottobre. Emozioni e lacrime, per la conduttrice di Mattino 5, che ha presentato il suo nuovo libro ed è subito partita dalladi suo, Edo, scomparso a 77 anni: "Ci sono momento in cui devi vivere il dolore per elaborarlo", spiega la, 52 anni, con voce spezzata. "Ti dissi che non lo avevo ancora", aggiunge per poire in lacrime. Poi si spende anche sulla separazione da Fargetta, che risale ormai al 2015: "Affetto, vite trascorse insieme e amore per i propri figli. Questo è il tratto distintivo che devono avere due genitori che si separano", ha commentato. E ancora: ...

