Smartworking, niente di meglio che un po’ di sesso mattutino invece del traffico (Di sabato 17 ottobre 2020) Il lavoro da remoto sta diventando una routine molto diffusa, permettendo a molti di godere di innumerevoli vantaggi, sia rispetto al benessere personale che alla capacità di conciliare al meglio la vita lavorativa e familiare. Sembra che i lavoratori agili godano di un migliore benessere, che abbiano un umore più positivo e che aumentino la propria produttività. Ma il lato oscuro è in agguato dietro l’angolo: ci sono dei pesanti contraccolpi di natura psicologica, lo stress aumenta, ma anche l’ansia e il senso di solitudine. Così per chi vive con la propria dolce metà, in linea teorica, tutto suona alla grande: stare insieme al proprio amore per tutta la giornata, ogni giorno, per intere settimane. Sembra un’occasione unica per godere a pieno della sessualità, ma quando il tuo partner irrompe nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Il lavoro da remoto sta diventando una routine molto diffusa, permettendo a molti di godere di innumerevoli vantaggi, sia rispetto al benessere personale che alla capacità di conciliare alla vita lavorativa e familiare. Sembra che i lavoratori agili godano di un migliore benessere, che abbiano un umore più positivo e che aumentino la propria produttività. Ma il lato oscuro è in agguato dietro l’angolo: ci sono dei pesanti contraccolpi di natura psicologica, lo stress aumenta, ma anche l’ansia e il senso di solitudine. Così per chi vive con la propria dolce metà, in linea teorica, tutto suona alla grande: stare insieme al proprio amore per tutta la giornata, ogni giorno, per intere settimane. Sembra un’occasione unica per godere a pieno della sessualità, ma quando il tuo partner irrompe nella ...

ilfattoblog : Smartworking, niente di meglio che un po’ di sesso mattutino invece del traffico - GMarcuccio : RT @sabrimaggioni: E tutte le attività che chiudono grazie allo #smartworking ? Quelle, non contano ? Migliaia di posti di lavoro bruciati… - beteljeuse1969 : RT @sabrimaggioni: E tutte le attività che chiudono grazie allo #smartworking ? Quelle, non contano ? Migliaia di posti di lavoro bruciati… - NeodiMatrix : RT @sabrimaggioni: E tutte le attività che chiudono grazie allo #smartworking ? Quelle, non contano ? Migliaia di posti di lavoro bruciati… - Oli_oleaster : RT @bioccolo: I dipendenti entrati in contatto con un collega positivo non devono essere messi in quarantena. Sei un impiegato ma non sol… -

Ultime Notizie dalla rete : Smartworking niente Smartworking, niente di meglio che un po’ di sesso mattutino invece del traffico Il Fatto Quotidiano Ombre e letteratura: De Maria, padre e figlia, nella Torino noir

Il debutto dello spettacolo d'ombre di Coralline De Maria al festival Incanti, Studio per le Venti giornate, fa riemergere l'opera narrativa del padre.

"L’angoscia sta strangolando il commercio"

I negozianti empolesi, con gli scontrini in diminuzione, cercano di correre ai ripari puntando sulla rete e sulle consegne a domicilio ...

Il debutto dello spettacolo d'ombre di Coralline De Maria al festival Incanti, Studio per le Venti giornate, fa riemergere l'opera narrativa del padre.I negozianti empolesi, con gli scontrini in diminuzione, cercano di correre ai ripari puntando sulla rete e sulle consegne a domicilio ...