Serie A femminile, al via la sesta giornata (Di sabato 17 ottobre 2020) Sta per prendere il via la sesta giornata della Serie A femminile. La classifica, anche se è ancora molto presto, inizia ad allungarsi e a delinearsi, grazie anche ad una Juventus schiacciasassi che è ancora a punteggio pieno e che vorrà continuare la sua striscia di vittorie anche in casa della Pink Bari. Dietro resistono il Milan, che sarà impegnato nel derby contro l’Inter, e il sorprendente Sassuolo, che giocherà invece contro la Florentia. La Fiorentina, scivolata al quinto posto a pari punti con l’Empoli, cercherà di riprendersi contro il Verona, mentre l’altalenante Roma farà visita alla San Marino. Il gol di Cristiana Girelli nella vittoria della Juventus contro la Fiorentina nell’ultima giornata di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 ottobre 2020) Sta per prendere il via ladella. La classifica, anche se è ancora molto presto, inizia ad allungarsi e a delinearsi, grazie anche ad una Juventus schiacciasassi che è ancora a punteggio pieno e che vorrà continuare la sua striscia di vittorie anche in casa della Pink Bari. Dietro resistono il Milan, che sarà impegnato nel derby contro l’Inter, e il sorprendente Sassuolo, che giocherà invece contro la Florentia. La Fiorentina, scivolata al quinto posto a pari punti con l’Empoli, cercherà di riprendersi contro il Verona, mentre l’altalenante Roma farà visita alla San Marino. Il gol di Cristiana Girelli nella vittoria della Juventus contro la Fiorentina nell’ultimadi ...

ROMAcfem : La Partita Cittadella - Roma Calcio Femminile del Campionato di Serie B è stata rinviata a data da destinarsi ?? - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: ? @Federugby – la #FIR ha reso noto il calendario del #Girone1 della #SerieAFemminile 2020/21, al via il prossimo 18 ott… - wordsandmore1 : ? @Federugby – la #FIR ha reso noto il calendario del #Girone1 della #SerieAFemminile 2020/21, al via il prossimo 1… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Beltrame in Europa League, Toniolo all’esordio in serie A femminile e Stoppa protagonista in serie C. - LaStampa : Beltrame in Europa League, Toniolo all’esordio in serie A femminile e Stoppa protagonista in serie C. -

Ultime Notizie dalla rete : Serie femminile Serie A femminile: è ancora derby. Domenica alle 12.30 live Milan-Inter Sky Sport Serie A Femminile 10 e lode: prima giornata tutta in streaming su PMG Sport

Al via un campionato da dieci e lode. Dieci come le agguerrite partecipanti, la lode è rappresentata dalla grande novità, che fa rima con visibilità: Serie A Femminile trasmessa tutta in diretta strea ...

La sesta di A-1 femminile su LVF

Dopo aver disputato il turno infrasettimanale, la Serie A1 Femminile torna in campo per la 6^ giornata del girone di andata. Igor Gorgonzola Novara e Banca Valsabbina Millenium Brescia, protagoniste d ...

Al via un campionato da dieci e lode. Dieci come le agguerrite partecipanti, la lode è rappresentata dalla grande novità, che fa rima con visibilità: Serie A Femminile trasmessa tutta in diretta strea ...Dopo aver disputato il turno infrasettimanale, la Serie A1 Femminile torna in campo per la 6^ giornata del girone di andata. Igor Gorgonzola Novara e Banca Valsabbina Millenium Brescia, protagoniste d ...