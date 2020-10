Sci | a Soelden è subito festa azzurra | nel Gs femminile prima la Bassino poi la Brignone

(Di sabato 17 ottobre 2020) La stagione 2020/2021 comincia nel migliore dei modi per la Nazionaledi sci alpino, con una splendida doppietta sul ghiacciaio del Rettenbach, a. Martae Federicafanno uno e due segnando un solco enorme nei confronti della terza classificata: Petra Vhlova. Si tratta della dodicesima doppietta nella storia dello sci, la, ma oggi si è trattato di vero dominio. Già nellamanche le due azzurre di punta avevano dimostrato di avere una marcia in più rispetto a tutto il lotto delle avversarie fra le porte di uno dei giganti più impegnativi del circuitoseconda. ...

La stagione 2020/2021 comincia nel migliore dei modi per la Nazionale femminile di sci alpino, con una splendida doppietta sul ghiacciaio del Rettenbach, a Soelden. Marta Bassino e Federica Brignone ...Marta Bassino, di Borgo San Dalmazzo, ha vinto lo slalom gigante inaugurale della Coppa del mondo di sci femminile disputata a Soelden, in Austria, per la stagione 2020/2021. La sciatrice azzurra ha ...