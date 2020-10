Rosalinda Celentano: Ballando 17 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 17 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attrice Rosalinda Celentano, figlia di Adriano Celentano e dalla ballerina Tinna Hoffman, ormai sostituta definitiva di Samuel Peron, nonostante quest’ultimo non sia più positivo al coronavirus. La coppia ha ballato una coreografia di Merengue sulle note di Toy di Netta. Rosalinda Celentano: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Anche stasera ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 17 ottobre 2020) La quinta puntata dicon le Stelledi stasera, 17, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dall’attrice, figlia di Adrianoe dalla ballerina Tinna Hoffman, ormai sostituta definitiva di Samuel Peron, nonostante quest’ultimo non sia più positivo al coronavirus. La coppia ha ballato una coreografia di Merengue sulle note di Toy di Netta.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Anche stasera ...

edoludo : RT @bellucci129: Terribile esibizione di Rosalinda Celentano come d’altronde tutte le altre fatte fino ad ora. Brutto vedere lo spudorato f… - noncenecovid : #BallandoConLeStelle io comunque Rosalinda Celentano non la supererò mai. - bellucci129 : Terribile esibizione di Rosalinda Celentano come d’altronde tutte le altre fatte fino ad ora. Brutto vedere lo spud… - NittiValerio : RT @EmanueleDiRocco: Sta Rosalinda Celentano è quanto di più lontanamente si possa paragonare al ballo. Non c'è niente di coinvolgente e b… - melanzanefritt : RT @decidetevi: #BallandoConLeStelle Giuria ricordatevi che state giudicando ROSALINDA non ADRIANO CELENTANO -