Orgia con 50 persone per girare un film hard: la polizia fa irruzione sul set (Di sabato 17 ottobre 2020) La polizia ha denunciato tre persone, tra le quali il noto produttore di film pornografici Ignacio Allende Fernández, conosciuto come Torbe, per aver organizzato un’Orgia con 50 persone in una casa di Madrid al fine di girare un film hard. Stando a quanto riporta El Mundo, il produttore aveva pubblicizzato l’evento sul suo sito, parlando di “delitto contro la salute pubblica”. Tra chi ha visto l’annuncio anche la polizia, che ha fatto irruzione nell’appartamento lo scorso mercoledì. Alcuni degli uomini presenti hanno opposto resistenza perché non volevano abbandonare il set. La casa era piena di gente e c’era anche una discreta fila per entrare. Nessuno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 ottobre 2020) Laha denunciato tre, tra le quali il noto produttore dipornografici Ignacio Allende Fernández, conosciuto come Torbe, per aver organizzato un’con 50in una casa di Madrid al fine diun. Stando a quanto riporta El Mundo, il produttore aveva pubblicizzato l’evento sul suo sito, parlando di “delitto contro la salute pubblica”. Tra chi ha visto l’annuncio anche la, che ha fattonell’appartamento lo scorso mercoledì. Alcuni degli uomini presenti hanno opposto resistenza perché non volevano abbandonare il set. La casa era piena di gente e c’era anche una discreta fila per entrare. Nessuno ...

