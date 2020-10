MotoGP, GP Aragon 2020: Franco Morbidelli punta al podio. Sarà battaglia con Quartararo e Vinales (Di sabato 17 ottobre 2020) “Penso che come a Barcellona domani potrò lottare per la vittoria. Una cosa è pensarlo, un’altra realizzarlo. Se ripenso al ritmo del Gran Premio del Montmelò però è la conferma che stessi lottando per la vittoria, e lo confronto con quello di oggi, posso davvero dire che domani posso puntare al gradino alto del podio o, quantomeno, a qualcosa di interessante. Tutto dipenderà dalle temperature di domani. Oggi la mia M1 ha funzionato, ma non è stato semplice. Dovevo essere sempre molto fluido sui freni per portare la gomma in temperatura prima poter spingere al massimo. Domani il ritmo sarà serrato sin dai primi giri, per cui sarà una decisione difficile, senza dimenticare il posteriore. Con la soft sono stato a mio agio, ma non so a che livello potrà essere il calo. ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) “Penso che come a Barcellona domani potrò lottare per la vittoria. Una cosa è pensarlo, un’altra realizzarlo. Se ripenso al ritmo del Gran Premio del Montmelò però è la conferma che stessi lottando per la vittoria, e lo confronto con quello di oggi, posso davvero dire che domani possore al gradino alto delo, quantomeno, a qualcosa di interessante. Tutto dipenderà dalle temperature di domani. Oggi la mia M1 ha funzionato, ma non è stato semplice. Dovevo essere sempre molto fluido sui freni per portare la gomma in temperatura prima poter spingere al massimo. Domani il ritmo sarà serrato sin dai primi giri, per cui sarà una decisione difficile, senza dimenticare il posteriore. Con la soft sono stato a mio agio, ma non so a che livello potrà essere il calo. ...

SkySportMotoGP : ?? @FrankyMorbido12, messaggio per @ValeYellow46: 'Ciao Vale, volevo dirti che è l'Aragon più bello di sempre... Noi… - SkySportMotoGP : QUARTARARO, POLE STRAORDINARIA ? (?? #Q2) ?? #MV12 vicinissimo, tra le Yamaha spunta Crutchlow I risultati ?… - SkySportMotoGP : .@AndreaDovizioso duro nei confronti di @Petrux9 dopo le qualifiche dell'#AragonGP #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - corsedimoto : MOTOGP - Classe regina in azione ad Aragón. Come sempre non manca qualche interessante dettaglio da osservare sulle… - paoloangeloRF : Dovizioso: 'Petrucci mi ha mancato di rispetto' -