Morte del professore Villani, il P.M. dispone l'autopsia (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl P.M. Maria Gabriella Di Lauro ha disposto l'autopsia sul corpo del professore Vincenzo Villani, deceduto pochi giorni fa all'età di 69 anni presso l'ospedale San Pio di Benevento. La decisione è avvenuta dopo la querela presentata dai figli e dai fratelli del professore, assistiti dall'avvocato Vittorio Fucci jr. Si proseguirà dunque con l'accertamento autoptico mediante accertamento tecnico irripetibile per accertare le cause della Morte e quindi le eventuali responsabilità dei sanitari per il reato di omicidio colposo. Pertanto, lunedì mattina alle ore 11:00, il Sostituto Procuratore della Repubblica, Dott.ssa Di Lauro, conferirà l'incarico di Consulente Tecnico ad un medico legale.

