Lorenzo Amoruso | chi è | anni | carriera | curiosità | vita privata | Manila Nazzaro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 17 ottobre 2020) Torna l’appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Ospiti della puntata in onda oggi, sabato 17 ottobre 2020, la coppia formata da, che hanno partecipato alla scorsa edizione di Temptation Island 2020 e hanno deciso di uscire insieme – innamorati più che mai – dal programma. In quest’articolo informazioni e curiosità sull’ex calciatore: chi è, età,è nato a Bari il 28 giugno del 1971, nel quartiere di Palese. E’ un ex calciatore italiano. Dopo il ritiro dall’attività agonisticaha ...