"Lockdown all'italiana": incerto e maldestro come i tempi che viviamo - (Di sabato 17 ottobre 2020) Serena Nannelli Enrico Vanzina racconta la convivenza forzata, durante il Lockdown, di persone appartenenti a coppie "scoppiate". La commedia becera declinata ai tempi del Covid e perchè vederla Tra le uscite al cinema di questa settimana, gli occhi sono puntati su "Lockdown all'italiana" di Enrico Vanzina, non certo per la qualità del film, quanto per le polemiche che lo hanno preceduto. Condannato a priori da molti per il presunto cattivo gusto di lucrare su una tragedia ancora in essere, il film non manca di rispetto ai morti e ai malati di Covid, semmai alla definizione stessa di cinema. Roma, 8 marzo 2020. Due coppie arrivano al capolinea proprio il giorno in cui il governo sancisce il Lockdown: nel centro storico, gli altoborghesi Giovanni (Ezio Greggio) e Mariella (Paola ...

