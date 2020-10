"Il virus è in vantaggio, fondamentale monitorare la densità del contagio". L'allarme di Fondazione Gimbe (Di sabato 17 ottobre 2020) I dati quotidiani sui contagi del Covid non sono significativi, quello che preoccupa è la velocità con cui il virus si muove e la crescita della curva. “Il virus è in vantaggio”: a dirlo è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe che sottolinea come non possa esistere la logica del numero-soglia di casi quotidiani da non superare. “I dati arrivano sempre in ritardo e le situazioni regionali sono diverse. Il dato nazionale va sempre spacchettato” spiega. E anche le misure dovrebbero essere commisurate a questi valori locali. “Siamo in ritardo e il virus è in vantaggio”. E gli effetti delle eventuali misure restrittive, ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 17 ottobre 2020) I dati quotidiani sui contagi del Covid non sono significativi, quello che preoccupa; la velocità con cui ilsi muove e la crescita della curva. “Il; in”: a dirlo; Nino Cartabellotta, presidente dellache sottolinea come non possa esistere la logica del numero-soglia di casi quotidiani da non superare. “I dati arrivano sempre in ritardo e le situazioni regionali sono diverse. Il dato nazionale va sempre spacchettato” spiega. E anche le misure dovrebbero essere commisurate a questi valori locali. “Siamo in ritardo e il; in”. E gli effetti delle eventuali misure restrittive, ...

giorgio_gori : ?? Oltre 200 #sindaci firmano l’appello per il #Mes rivolto a Governo e Parlamento. Siamo di fronte a una seconda on… - andreapurgatori : Qualcuno può darmi notizie del professor #Zangrillo o in alternativa del virus clinicamente morto? Così, per una q… - stanzaselvaggia : Comunque mutano più i virologi che il virus. - maryyy297 : prima dicevano che non sarebbe arrivato il virus in Italia, no alle mascherina se si è sani, poi si tutti con la ma… - emme_di : @gianlucac1 @ThManfredi @CrossWordsCW Il virus quello è. Possibili miglioramenti possono venire da: -mascherine che… -

Ultime Notizie dalla rete : virus è Coronavirus, Crisanti: «In Italia si è sbriciolato il sistema di controllo sul virus» Corriere della Sera Covid, record di casi in Germania. Merkel: restate a casa

Roma, 17 ott. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha esortato i suoi concittadini a frenare i contatti sociali e a ridurre al minimo ...

L'Oms boccia l'immunità di gregge contro il virus: 'È pericolosa e immorale'

Tedros Adhanom Ghebreyesus, @DrTedros, Alcuni giorni fa Ghebreyesus aveva spiegato che la cosiddetta immunità di gregge 'è un concetto usato per i vaccini', vale per 'una popolazione che possa essere ...

Roma, 17 ott. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel ha esortato i suoi concittadini a frenare i contatti sociali e a ridurre al minimo ...Tedros Adhanom Ghebreyesus, @DrTedros, Alcuni giorni fa Ghebreyesus aveva spiegato che la cosiddetta immunità di gregge 'è un concetto usato per i vaccini', vale per 'una popolazione che possa essere ...