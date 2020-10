(Di sabato 17 ottobre 2020) Fatta la legge trovato l’inganno. E’ proprio il caso di farlo notare a proposito deldi Catanzaro che ha aggirato le norme anti Covidnute neldidello scorso 13 ottobre. Nel testo si stabilisce che i locali devonore a mezzanotte. Ma non si fa alcun cenno all’orario di apertura. Ilche aggira le regole delProprio facendo leva su questa mancanza alcuni titolari di bar e pub hanno trovato il modo di aggirare (legalmente) le regole. Chiudono24 ine riaprono 15. Accade a Catanzaro Lido, dove unha adottato questo sistema. Ed è stato imitato da un bar a Bologna, alla stazione, che ha chiuso ...

ilriformista : Barista chiude alle 24 e riapre 15 minuti dopo: “Il #Dpcm non dice a che ora si può aprire” #coronavirus - RaffaeleFitto : Questa giornata si conclude con la tragica notizia della morte del barista di #Foggia, Francesco Traiano, gravement… - SecolodItalia1 : Il barista che beffa Conte e il suo Dpcm: chiude alle 24 in punto e riapre 15 minuti dopo - Pasqual05546814 : @adrianobusolin Bravo mi piace, si dice si fa la legge ma si trova semprè inganno e bravo il barista che ha trovato… - fantoccino : @FridaKahlo21261 @SkyTG24 Poi ci si lamenta che le cose vanno male. Ma d'altronde se c'è gente che reputa un genio… -

Ultime Notizie dalla rete : barista che

Liberoquotidiano.it

Un particolare che non è sfuggito al barista che, dopo l’entrata in vigore del provvedimento del Governo per contenere la diffusione del coronavirus, ha applicato le regole alla lettera. Ha chiuso il ...L'episodio al Pascha di Pescincanna di Fiume Veneto. Denunciata la barista che gli ha servito da bere nonostante fosse ubriaco ...