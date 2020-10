Ibrahimovic | «Possiamo vincere lo scudetto se ci crediamo»

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 ottobre 2020) Zlatanè sempre più l’hombre del partido in casa Milan. Con una doppietta ha steso l’Inter di Antonio Conte nel derby di Milano. Adesso non si pone limiti. «Siamo solo all’inizio, pensiamo a una partita alla volta – ha detto a Sky –. Quando sono arrivato l’obiettivo era l’Europa, ce l’abbiamo fatta e dobbiamo tornarci per fare bene. C’è la possibilità dilo, se credi a una cosa puoi fare tutto». Ibra parla anche della sua età. «Mi sento più completo e l’esperienza aiuta. Avessi oggi la condizione di un ragazzino non mi fermerebbe nessuno. La mia esultanza? Uno del pubblico mi cantava qualcosa e gli ho detto: “questo è per te“». Foto: ...