Giro d’Italia 2020, quattordicesima tappa: Filippo Ganna si conferma signore del tempo (Di sabato 17 ottobre 2020) Giro d’Italia 2020, quattordicesima tappa: Filippo Ganna signore del tempo Il campione del mondo a cronometro Filippo Ganna (Ineos Grenadier) ha vinto la 14ma tappa del Giro d’Italia 2020: la wine stage di 34 km contro il tempo da Conegliano a Valdobbiadene. Per il verbaniese si tratta del terzo successo parziale in questa edizione della corsa rosa dopo la frazione inaugurale, sempre a cronometro, da Monreale a Palermo e la quinta tappa da Mileto a Camigliatello Silano, prima vittoria in linea da professionista. Alle spalle del granatiere di Verbania si è piazzato con un ritardo di 25″ il suo compagno di squadra ... Leggi su tpi (Di sabato 17 ottobre 2020)d’ItaliadelIl campione del mondo a cronometro(Ineos Grenadier) ha vinto la 14madeld’Italia: la wine stage di 34 km contro ilda Conegliano a Valdobbiadene. Per il verbaniese si tratta del terzo successo parziale in questa edizione della corsa rosa dopo la frazione inaugurale, sempre a cronometro, da Monreale a Palermo e la quintada Mileto a Camigliatello Silano, prima vittoria in linea da professionista. Alle spalle del granatiere di Verbania si è piazzato con un ritardo di 25″ il suo compagno di squadra ...

