Giani: «Assembramenti alle scuole, i sindaci mandino i vigili» (Di sabato 17 ottobre 2020) Il presidente della Regione ribadisce di essere contrario alla chiusura degli istituti. Anche la ministra Bonetti a Firenze: «Evitare la sospensione delle lezioni» Leggi su iltirreno.gelocal (Di sabato 17 ottobre 2020) Il presidente della Regione ribadisce di essere contrario alla chiusura degli istituti. Anche la ministra Bonetti a Firenze: «Evitare la sospensione delle lezioni»

Elbareport : Trasporto scolastico, Giani: 'Orari di ingresso scaglionati per evitare assembramenti sui bus' - Elbareport - Quoti… - RadioSienaTV : Trasporto scolastico, Giani: 'Orari di ingresso scaglionati per evitare assembramenti sui bus' - - ferpress : #Toscana: #Giani, mi attiverò per orari di ingresso scaglionati per evitare assembramenti sui #bus - Ferpress - GrossetoNotizie : Trasporto scolastico, Giani: “Orari di ingresso scaglionati per evitare assembramenti sui bus” -