GF Vip 5 | Stefano Betterini è un nuovo concorrente

(Di sabato 17 ottobre 2020) Alfonso Signorini ha messo a segno un altro colpo non da poco. L’autore e conduttore del Grande Fratello Vip 5 è infatti riuscito ad avere nella Casa undi tutto rispetto, che animerà come non mai le dinamiche del gioco. L’ex marito di Simona Ventura, che entrerà nella Casa nel corso della prossima puntata, ha già due “nemici”. In primis Pierpaolo Petrelli, che a Temptation Island Vip ci provò insistentemente (anche una volta terminato il reality show) con la sua fidanzata Nicoletta Larini (lei e Bettarini stanno ancora insieme e convivono). Non solo, perché in Casa c’è anche Dayane Mello, con cui l’ex calciatore ha avuto un flirt infuocato in Honduras, quando lui era l’inviato speciale e lei una naufraga dell’Isola dei Famosi. Non solo questa breve storia non ...