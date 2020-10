Fiorentina, Commisso punge Chiesa: “L’ho trattato come un figlio. Lui è stato un ragazzino…” (Di sabato 17 ottobre 2020) Intervistato da La Nazione, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato di tanti temi caldi all'ambiente Viola. Dal mister Iachini fino alla cessione di Federico Chiesa, andato alla Juventus dopo una lunga telenovela di mercato.Commisso: Iachini, Chiesa e stadiocaption id="attachment 832539" align="alignnone" width="639" Chiesa (getty images)/caption "Se mi sono pentito di essere venuto a Firenze? No, oddio, forse un minutino, ma scherzo", ha detto Commisso in modo ironico. "Sto bene qui, la città è stupenda e voglio fare un grande calcio. Stadio? C’è bisogno di ristrutturarlo certo, ma da tempo. Perchè hanno aspettato Rocco per voler ristrutturare lo stadio? Vogliono che Rocco dia i soldi a ... Leggi su itasportpress (Di sabato 17 ottobre 2020) Intervida La Nazione, il presidente dellaRoccoha parlato di tanti temi caldi all'ambiente Viola. Dal mister Iachini fino alla cessione di Federico, andato alla Juventus dopo una lunga telenovela di mercato.: Iachini,e stadiocaption id="attachment 832539" align="alignnone" width="639"(getty images)/caption "Se mi sono pentito di essere venuto a Firenze? No, oddio, forse un minutino, ma scherzo", ha dettoin modo ironico. "Sto bene qui, la città è stupenda e voglio fare un grande calcio. Stadio? C’è bisogno di ristrutturarlo certo, ma da tempo. Perchè hanno aspettato Rocco per voler ristrutturare lo stadio? Vogliono che Rocco dia i soldi a ...

