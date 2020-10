Everton-Liverpool | le formazioni ufficiali

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 17 ottobre 2020) Tutto pronto al Goodison Park per un derby di altissima classifica tra, il derby del Marseyside. I “Toffees” di Ancelotti, capolista della Premier, sfideranno i “Reds” di Klopp, reduci da un clamoroso ko per 7-2 in casa dell’Aston Villa. Vietati nuovi passi falsi per il, quindi, in un derby delicato. Queste le(4-3-3): Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Gomes, Allan, Doucouré; James Rodriguez, Richarlison, Calvert-Lewin. A. disp: Olsen, Delph, Sigurdsson, Iwobi, Bernard, Godfrey, Davies. All. Ancelotti.(3-4-3): Adrian; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk; Robertson, Fabinho, Thiago, Henderson; Mané, Salah, Firmino. A disp: Kelleher, Wijnaldum, ...