Covid: la bagarre tra Governo e Regioni continua (Di sabato 17 ottobre 2020) continua il rimbalzo di responsabilità tra Governo e Regioni. Tra decreti e ordinanze i toni restano accesi. Conte sotto pressione L’emergenza sanitaria da Covid ha mostrato la spaccatura interna tra Governo e Regioni. In un rimbalzo continuo di responsabilità, appare poco chiara la linea adottata dal Governo, i cui decreti sono immediatamente soppiantati dalle ordinanze regionali. Un vero e proprio caos, è questa la sensazione, in un tira e molla dei poteri. Al premier Conte si chiede maggiore trasparenza e pugno di ferro per scongiurare un nuovo lockdown. Il mondo del lavoro e dell’istruzione subiscono un duro colpo. “Restrizioni, senza agevolazioni, quanto durerà?” Questa la domanda implicita posta da Francesco ... Leggi su zon (Di sabato 17 ottobre 2020)il rimbalzo di responsabilità tra. Tra decreti e ordinanze i toni restano accesi. Conte sotto pressione L’emergenza sanitaria daha mostrato la spaccatura interna tra. In un rimbalzo continuo di responsabilità, appare poco chiara la linea adottata dal, i cui decreti sono immediatamente soppiantati dalle ordinanze regionali. Un vero e proprio caos, è questa la sensazione, in un tira e molla dei poteri. Al premier Conte si chiede maggiore trasparenza e pugno di ferro per scongiurare un nuovo lockdown. Il mondo del lavoro e dell’istruzione subiscono un duro colpo. “Restrizioni, senza agevolazioni, quanto durerà?” Questa la domanda implicita posta da Francesco ...

Laura64135537 : RT @MarcoSanavia1: La sanità lombarda si appresta a riaprire l’ospedale covid in fiera. Che ne dice lo squallido pagliaccio di Ricciardi? h… - sciantokescia : RT @MarcoSanavia1: La sanità lombarda si appresta a riaprire l’ospedale covid in fiera. Che ne dice lo squallido pagliaccio di Ricciardi? h… - soteros1 : RT @MarcoSanavia1: La sanità lombarda si appresta a riaprire l’ospedale covid in fiera. Che ne dice lo squallido pagliaccio di Ricciardi? h… - christian8646 : RT @MarcoSanavia1: La sanità lombarda si appresta a riaprire l’ospedale covid in fiera. Che ne dice lo squallido pagliaccio di Ricciardi? h… - ghioldip : RT @MarcoSanavia1: La sanità lombarda si appresta a riaprire l’ospedale covid in fiera. Che ne dice lo squallido pagliaccio di Ricciardi? h… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid bagarre Covid: la bagarre tra Governo e Regioni continua Zon.it Derby Inter-Milan, le probabili formazioni: Conte con Lukaku-Martinez, Pioli ritrova Ibrahimovic

Alle 18 si gioca Inter-Milan. I due tecnici sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione: coperta corta in difesa per ...

Zeppa: “Il vero motivo di questa bagarre è che un accordo fa comodo a tutti”

CIVITAVECCHIA – Da Flavio Zeppa, per l’USB Enti Locali Civitavecchia, riceviamo e pubblichiamo: “Illustrissimo vice sindaco nonche’ assessore alle Partecipate, ma anche caro Massimiliano Grasso vista ...

Alle 18 si gioca Inter-Milan. I due tecnici sono alle prese con gli ultimi dubbi di formazione: coperta corta in difesa per ...CIVITAVECCHIA – Da Flavio Zeppa, per l’USB Enti Locali Civitavecchia, riceviamo e pubblichiamo: “Illustrissimo vice sindaco nonche’ assessore alle Partecipate, ma anche caro Massimiliano Grasso vista ...