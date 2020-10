Chiusura scuole in Campania, il Tar chiede atti alla Regione (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tar della Campania ha chiesto alla Regione di depositare gli atti e la nota dell’Unita’ di crisi richiamati nell’ordinanza n. 79 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. I giudici, sulla base degli atti che presenterà la Campania, valuteranno il possibile annullamento delle disposizioni che impongono la Chiusura delle scuole. La decisione è stata assunta alla luce di un ricorso presentato al TAR da un gruppo di cittadini “nell’interesse dei figli minori”: la didattica a distanza, secondo i ricorrenti, impedirebbe ai genitori di svolgere ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Tar dellaha chiestodi depositare glie la nota dell’Unita’ di crisi richiamati nell’ordinanza n. 79 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”. I giudici, sulla base degliche presenterà la, valuteranno il possibile annullamento delle disposizioni che impongono ladelle. La decisione è stata assuntaluce di un ricorso presentato al TAR da un gruppo di cittadini “nell’interesse dei figli minori”: la didca a distanza, secondo i ricorrenti, impedirebbe ai genitori di svolgere ...

