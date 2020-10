Chiude a mezzanotte e riapre dopo 15 minuti Barista calabrese ' beffa' il dpcm | per i vigili ha ragione

(Di sabato 17 ottobre 2020) 'Io ho chiuso regolarmente alla- le parole di Manoieri riportate anche dal TgCom24 - e l'ho fatto notare alle forze dell'ordine che pattugliavano la zona per far rispettare l'ordinanza ma ...

Aldo Manoiero è il titolare del Bar Plaza Cafè di Catanzaro Lido che alla mezzanotte del 14 ottobre ha chiuso il locale per un quarto d’ora. I vigili urbani intervenuti non hanno potuto far altro che ...Un barista di Catanzaro ha trovato il modo per “beffare” il nuovo dpcm del Governo Conte, che impone la chiusura entro le 24 per i vari locali (bar, ristoranti, pub, ecc.). Aldo Manoieri, titolare del ...