Campania, la chiusura delle scuole non basta, presto misure più drastiche (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo la protesta per la chiusura totale degli istituti scolastici, il governatore della Regione Campania torna sui suoi passi e riapre la scuola per bambini da 0 a 6 anni. Ma una nuova stretta è attesa a giorni. La foto del bambino seduto davanti a una scuola a Salerno, con il suo banchetto, e l’ingresso … L'articolo Campania, la chiusura delle scuole non basta, presto misure più drastiche proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo la protesta per latotale degli istituti scolastici, il governatore della Regionetorna sui suoi passi e riapre la scuola per bambini da 0 a 6 anni. Ma una nuova stretta è attesa a giorni. La foto del bambino seduto davanti a una scuola a Salerno, con il suo banchetto, e l’ingresso … L'articolo, lanonpiùproviene da leggilo.org.

elenabonetti : Questa immagine, in tutta la sua semplicità e durezza, non ha quasi bisogno di parole. La chiusura delle scuole in… - lucatelese : La chiusura delle scuole in Campania è una buffonata, se si guardano i dati dei contagiati nelle classi 0,075% st… - ciropellegrino : In Campania 1.127 contagi Covid. Da oggi possibili lockdown e chiusura scuole - MElenaCosenza : Impennata di nuovi contagi in Italia. In Campania l’ordinanza del presidente De Luca - che prevede la chiusura dell… - NurseTimes : ?? Nurse Times Mamme e autisti dei bus in rivolta contro la chiusura delle scuole a Napoli: Il presidente della Regi… -