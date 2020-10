Basket, Serie A1 2020/2021, Pesaro-Trento 57-71: cronaca e tabellino (Di sabato 17 ottobre 2020) La quarta giornata della Serie A1 2020/2021 ha raccontato la netta vittoria di Dolomiti Energia Trento, superiore a Carpegna Prosciutto Basket Pesaro mediante il punteggio di 57-71. Successo esterno convincente del team trentino, trascinato dal duo Maye-Williams, decisivo nei momenti delicati del match e risolutivo sul finire del terzo quarto, proprio quando Pesaro sembrava poter colmare il distacco. Ottima prova da parte di Cain, caratterizzata da movimenti ben eseguiti e ben 15 punti, i quali non sono bastati a Pesaro per evitare la sconfitta. CARPEGNA PROSCIUTTO Basket Pesaro – DOLOMITI ENERGIA Trento 57-71 (8-16; 16-15; 23-22; 10-18) Pesaro: Cain 15, Filipovity 7, Delfino 7, ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) La quarta giornata dellaA1ha raccontato la netta vittoria di Dolomiti Energia, superiore a Carpegna Prosciuttomediante il punteggio di 57-71. Successo esterno convincente del team trentino, trascinato dal duo Maye-Williams, decisivo nei momenti delicati del match e risolutivo sul finire del terzo quarto, proprio quandosembrava poter colmare il distacco. Ottima prova da parte di Cain, caratterizzata da movimenti ben eseguiti e ben 15 punti, i quali non sono bastati aper evitare la sconfitta. CARPEGNA PROSCIUTTO– DOLOMITI ENERGIA57-71 (8-16; 16-15; 23-22; 10-18): Cain 15, Filipovity 7, Delfino 7, ...

Basket, Serie A1 2020/2021, Pesaro-Trento 57-71: cronaca e tabellino

