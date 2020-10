Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 17 ottobre 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Torna una nuova puntata di ‘Verissimo’, talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda il sabato pomeriggio dalle ore 16.00 su Canale 5. Dopo l’intervista esclusiva della scorsa settimana a Can Yaman di ‘Daydreamer‘, ci saranno nuovi ospiti e nuovi colpi di scena, pronti ad attirare l’occhio dei numerosi telespettatori che seguono il programma. Chi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 16 ottobre 2020) Torna una nuova puntata di ‘’, talk show condotto da Silvia Toffanin, in onda ilpomeriggio dalle ore 16.00 su Canale 5. Dopo l’intervista esclusiva della scorsa settimana a Can Yaman di ‘Daydreamer‘, ci saranno nuovie nuovi colpi di scena, pronti ad attirare l’occhio dei numerosi telespettatori che seguono il programma. Chi … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MediasetPlay : . @canyaman1989 a #Verissimo ?? L'intervista che tutti stavate aspettando... - graziaflo : “Sono quella che sono Sono fatta così Se ho voglia di ridere Rido come una matta Amo colui che m’ama”… - YaninaLaureano : RT @AngelaRiga: Buongiorno con questo splendore che domani ci ammazzerà tutti a #Verissimo io non sono ancora pronta psicologicamente #Deme… - AngeloJesse1 : @Cris58Hy Buona giornata Cris. Buona giornata a Tutte e Tutti. Non vedo l'ora che sia domani. #DemetÖzdemir a #Verissimo ???? - erosazzurro : @Napulitanamente Verissimo però sicuramente I muccusi a casa non si stanno ma andranno in giro prendendo i mezzi pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo tutti Verissimo, tutti gli ospiti di sabato 17 ottobre 2020 MeteoWeek Lettera di uno studente napoletano a De Luca: “Scuole chiuse dopo un’estate senza controlli”

abbiamo appena tutti appreso la notizia circa la chiusura delle scuole ... Ha deciso di privare i ragazzi dell’istruzione, quella vera, autentica. E quest’estate non ha deciso di privarci di balli in ...

Biden vince il dibattito a distanza con Trump, la giornalista della Ncb: « Lei è il presidente, non uno zio pazzo qualunque»

Un altro dibattito vinto da Biden su Trump sia pure a distanza. «Lei è così bello quando sorride...»: lo slancio dell'elettrice di nome Paulette, prima di formulare ...

abbiamo appena tutti appreso la notizia circa la chiusura delle scuole ... Ha deciso di privare i ragazzi dell’istruzione, quella vera, autentica. E quest’estate non ha deciso di privarci di balli in ...Un altro dibattito vinto da Biden su Trump sia pure a distanza. «Lei è così bello quando sorride...»: lo slancio dell'elettrice di nome Paulette, prima di formulare ...