Puglianello | tre contagi in poche ore | misure anti-covid dal sindaco Rubano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Trenelle ultime ore, ilFrancesco Mariainizia ad essere preoccupato. Come si legge nella “comunicazione urgente“, diffusa sui canali social del comune di, i tre nuovi casi non sono riconducibili al primo caso di positività, il che potrebbe comportare una diffusione a macchia d’olio del-19 all’interno della comunità. “Allerta massima“, queste le parole che ha usato il, che per debellare la propagazione del virus all’intero del paese ha predisposto delleanit-. Tra leadottate ...