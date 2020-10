MotoGP | GP Aragon 2020 | cambia il programma delle prove libere Nuovi orari | calendario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 ottobre 2020)no gli3 del GP di, tappa del Mondialeche va in scena sull’omonimo circuito spagnolo. A causatemperature fredde che caratterizzano la mattinata locale, gli organizzatori hanno deciso di modificare ilsessioni previste per sabato 17 ottobre. I motori si accenderanno trenta minuti dopo quando previsto, in modo da assicurare un asfalto più caldo e dunquemigliori prestazioni da parte di tutti gli atleti. Guarda il GP dilive su DAZN I centauri della Moto3 avranno a disposizione 40 minuti dalle 09.30 alle 10.10, i fuoriclasse dellascenderanno in pista ...