Lo Scaffale dei Libri | la nostra rubrica settimanale | diamo i voti | da Ohio di Markley a Tornare a casa di Hansen

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Pesante come un panino salsiccia e peperoni alle 3 del mattino, ammaliante come il canto delle sirene di Ulisse. A ogni pagina si attorcigliano le budella, riga dopo riga si viene presi da un senso di nausea e smarrimento. Eppure non si riesce a staccare gli occhi da quelle parole stampate con l’inchiostro nero.(Einaudi) è così: ti trascina con sé nel baratro mentre sei immerso nel quotidiano, ti risucchia come un vortice e ti risputa fuori 544 pagine dopo con la testa completamente frullata.non è solo il notevole romanzo d’esordio di Stephenma è un capolavoro selvaggio, arrabbiato e devastante, che racchiude in sé uno spaccato dell’ultimo decennio che arriva dritto al cuore. C’è tutta l’America e la sua essenza in questo libro: la ...