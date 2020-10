Juventus: Pirlo studia il Crotone, Chiesa titolare e Dybala ancora out? (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Serie A riparte e la Juventus dovrà vedersela con la neo promossa Crotone. La trasferta in Calabria, in programma domani sera alle 20,45, potrebbe riportare equilibrio e dare qualche certezza in casa bianconera. Mister Pirlo dovrà sciogliere i dubbi di formazione e non è una cosa semplice, anche per via di alcune opzioni quasi obbligate per il match di domani. Infatti l’allenatore bianconero fino a qualche giorno fa poteva contare su quasi tutta la rosa a disposizione, finché la sfortuna non si è abbattuta sulla Vecchia Signora. A centrocampo ha visto perdere l’americano McKennie, che è stato contagiato dal Covid, e Ramsey per un problema muscolare. Le scelte nel fulcro del gioco saranno dettate dal 3-5-2 e al centro dovrebbero ... Leggi su tuttojuve24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) La Serie A riparte e ladovrà vedersela con la neo promossa. La trasferta in Calabria, in programma domani sera alle 20,45, potrebbe riportare equilibrio e dare qualche certezza in casa bianconera. Misterdovrà sciogliere i dubbi di formazione e non è una cosa semplice, anche per via di alcune opzioni quasi obbligate per il match di domani. Infatti l’allenatore bianconero fino a qualche giorno fa poteva contare su quasi tutta la rosa a disposizione, finché la sfortuna non si è abbattuta sulla Vecchia Signora. A centrocampo ha visto perdere l’americano McKennie, che è stato contagiato dal Covid, e Ramsey per un problema muscolare. Le scelte nel fulcro del gioco saranno dettate dal 3-5-2 e al centro dovrebbero ...

