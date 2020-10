Imprese: Giornate italiane calcestruzzo, la più grande manifestazione Ue sul comparto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Piacenza, 16 ott. (Labitalia) - Presentata nella sala conferenze di Confindustria Piacenza la terza edizione del Gic, le Giornate italiane del calcestruzzo, la più grande manifestazione europea dedicata al comparto. Per tre giorni il quartiere fieristico piacentino ospiterà su una superficie di 11 mila metri quadri 170 espositori, comprendenti i principali player italiani (e tra i più importanti esteri) del settore, in qualità di costruttori di macchine, attrezzature, materiali e prodotti chimici, offrendo in tal modo ai visitatori della fiera una vetrina privilegiata sulle tecnologie più innovative applicate alla filiera del calcestruzzo che comprende anche la demolizione delle strutture in cemento armato, il riciclaggio e il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) Piacenza, 16 ott. (Labitalia) - Presentata nella sala conferenze di Confindustria Piacenza la terza edizione del Gic, ledel, la piùeuropea dedicata al. Per tre giorni il quartiere fieristico piacentino ospiterà su una superficie di 11 mila metri quadri 170 espositori, comprendenti i principali player italiani (e tra i più importanti esteri) del settore, in qualità di costruttori di macchine, attrezzature, materiali e prodotti chimici, offrendo in tal modo ai visitatori della fiera una vetrina privilegiata sulle tecnologie più innovative applicate alla filiera delche comprende anche la demolizione delle strutture in cemento armato, il riciclaggio e il ...

A questo aggiungerei i progetti di miglioramento che sono fondamentali per dare una ulteriore spinta all'economia delle nostre imprese. Le giornate italiane del calcestruzzo rivestono pertanto una ...

