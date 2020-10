Focolaio Rsa Portici | l’annuncio del sindaco | “Ci sono due vittime”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – “Nella giornata di ieri abbiamo purtroppo subito due perdite. Si tratta di due persone anziane, un uomo e una donna, decedute a causa di patologie pregresse“. E’ quanto annuncia ildiEnzo Cuomo in merito alregistrato la scorsa settimana nella Rsa “Pio XII” dovestati registrati oltre 50 casi in pochi giorni. “Soltanto uno dei due era risultato positivo al Covid-19” precisa Cuomo che aggiunge: “L’anziano, pur non essendo in condizioni gravi a causa del contagio, era stato trasferito al Covid Hospital di Boscotrecase. Il ricovero non ha necessitato di un trasferimento in terapia intensiva, ma nonostante ciò, ieri pomeriggio è deceduto“. “La seconda ...