Fincantieri, Grimaldi e Its Logistica: nuove figure professionali per la navalmeccanica. Via ai corsi gratuiti (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fincantieri, Grimaldi e Its Logistica Puglia hanno collaborato per la costituzione di un nuovo percorso didattico dedicato a una nuova figura professionale per la navalmeccanica, denominato "Tecnico Superiore per la produzione e l'installazione dei sistemi di apparato motore di bordo", che prenderà il via nelle prossime settimane nel prestigioso Palazzo Granafei Nervegna di Brindisi. Il percorso biennale gratuito, destinato a chi è in possesso di diploma di scuola seconda superiore, è nato a seguito di un'indagine condotta dallo staff dell'ITS Logistica Puglia con i player del settore info-mobilità e infrastrutture logistiche per individuare i fabbisogni di figure professionali e per venire incontro alle esigenze ...

