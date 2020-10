Facebook dona 1 milione per tenere aperto Bletchley Park (Di venerdì 16 ottobre 2020) Bletchley Park, il centro inglese di crittografia dove Alan Turing ha lavorato per decifrare il codice creato dalla macchina nazista Enigma, riceverà una donazione di 1,11 milioni di euro da Facebook. Durante l’estate il Bletchley Park Trust, l’ente che gestisce il centro diventato nel 1994 un museo, ha annunciato calo delle entrate che ammontava a 2 milioni di sterline, dovuto allo scarso afflusso di visitatori per via della pandemia di Covid-19. Questa perdita, pari a circa il 95% del reddito annuo, ha portato l’ente a valutare il licenziamento di 35 dipendenti. Per questo Facebook ha deciso di intervenire. Bletchley Park si può definire la culla dell’informatica vista la rilevanza del lavoro ... Leggi su wired (Di venerdì 16 ottobre 2020), il centro inglese di crittografia dove Alan Turing ha lavorato per decifrare il codice creato dalla macchina nazista Enigma, riceverà unazione di 1,11 milioni di euro da. Durante l’estate ilTrust, l’ente che gestisce il centro diventato nel 1994 un museo, ha annunciato calo delle entrate che ammontava a 2 milioni di sterline, dovuto allo scarso afflusso di visitatori per via della pandemia di Covid-19. Questa perdita, pari a circa il 95% del reddito annuo, ha portato l’ente a valutare il licenziamento di 35 dipendenti. Per questoha deciso di intervenire.si può definire la culla dell’informatica vista la rilevanza del lavoro ...

Ultime Notizie dalla rete : Facebook dona Facebook dona 1 milione per tenere aperto Bletchley Park Wired.it Dona la spesa 'Coop' - Sabato 17 ottobre a Palermo, Catania, Ragusa, Milazzo e Bronte

Torna “Dona la spesa”, l’iniziativa di raccolta di generi alimentari di Coop Alleanza 3.0 che trasforma un’attività di routine in una scelta di valore per sostenere chi si trova in difficoltà. E' in ...

Donna accoltellata in casa a San Benigno Canavese

Una donna di 64 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a San Benigno Canavese, uccisa con colpi di arma da taglio. A trovarla sono stati i carabinieri, entrati in casa su richiesta dei famili ...

