DIRETTA Giro d’Italia 2020, la tappa di oggi LIVE: Sagan non lascia spazio ai fuggitivi (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 È sempre la Bora-hansgrohe di Peter Sagan a gestire la situazione in testa al gruppo. 13.14 Margine degli attaccanti sceso sotto i 2′. 13.11 Sagan prima della partenza: “Vedremo nelle ultime due salite se riuscirò a stare con il primo gruppo”. 13.08 Davanti troviamo Harm Vanhoucke che nella prima settimana è stato protagonista, vestendo anche la Maglia Bianca. 13.04 Vantaggio dei fuggitivi che si tiene stabile sui 2’10”. 13.00 140 chilometri all’arrivo. 12.57 Scende a 2’30” il vantaggio dei battistrada. 12.53 145 chilometri al traguardo. 12.49 La Bora non vuole lasciare spazio alla fuga, il vantaggio dei battistrada scende sotto i i tre minuti. 12.45 ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.19 È sempre la Bora-hansgrohe di Petera gestire la situazione in testa al gruppo. 13.14 Margine degli attaccanti sceso sotto i 2′. 13.11prima della partenza: “Vedremo nelle ultime due salite se riuscirò a stare con il primo gruppo”. 13.08 Davanti troviamo Harm Vanhoucke che nella prima settimana è stato protagonista, vestendo anche la Maglia Bianca. 13.04 Vantaggio deiche si tiene stabile sui 2’10”. 13.00 140 chilometri all’arrivo. 12.57 Scende a 2’30” il vantaggio dei battistrada. 12.53 145 chilometri al traguardo. 12.49 La Bora non vuolerealla fuga, il vantaggio dei battistrada scende sotto i i tre minuti. 12.45 ...

ZZiliani : Cherubini che trasforma un rigore con freddezza e Paratici che trova il gol con un destro a giro da lontano. E poi… - ehiaguilera : RT @Ri_Ghetto: Raga scusate ho letto in giro che forse Malgioglio potrebbe rientrare in casa, allora io non ci crederò MAI finché non lo ve… - SimoPagliarini_ : RT @RaiSport: ?? Giro in Diretta Segui la 13ª tappa del Giro d'Italia #Cervia-#Monselice dalle 14.00 su ?? @RaiDue e in streaming ?? https://… - Reberebby215 : RT @Ri_Ghetto: Raga scusate ho letto in giro che forse Malgioglio potrebbe rientrare in casa, allora io non ci crederò MAI finché non lo ve… - RaiSport : ?? Giro in Diretta Segui la 13ª tappa del Giro d'Italia #Cervia-#Monselice dalle 14.00 su ?? @RaiDue e in streaming… -