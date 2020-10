Da 16 anni senza vincere in casa del Brescia: il Lecce prova a invertire la rotta (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'inviato de La Gazzetta del Mezzogiorno scrisse 'la felice giornata del portiere Bresciano annulla i coraggiosi e continui attacchi degli sfortunati Leccesi' e poi aggiunse che il Lecce non ha ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'inviato de La Gazzetta del Mezzogiorno scrisse 'la felice giornata del portiereno annulla i coraggiosi e continui attacchi degli sfortunatisi' e poi aggiunse che ilnon ha ...

frankiehinrgmc : la mascherina. Non esiste alcuna possibilità di contatto e dunque di contagio. La signora Anna, come tante altre, h… - channeldraw : 6° Memorial Stefano Cucchi, 11 anni senza Stefano. Per ricordare e non dimenticare Stefano Cucchi. @cucchi_ilaria… - chetempochefa : “Ho 82 anni e mi rivolgo a voi giovani che senza mascherina, per esibire una prova di forza, a dir poco insensata,… - Annalagavo : @patriziaandreoz @Jpolemica666 Sono d'accordo, non lo puoi combattere, finché ci sarà il ricordo, il vuoto rimarrà… - arvinpanado : RT @IamproudofMarco: Sono già passati 5 anni dalla pubblicazione di questo gioiello, uno dei miei prezzi preferiti del suo repertorio, senz… -