Clizia Incorvaia “balla sotto la pioggia” | incredibile ma vera!

Clizia Incorvaia Instagram Stories da cardiopalma: la bella influencer fa un tuffo nel passato e sceglie un look vintage che la fa 'tuffare' nel passato degli anni '50. Romanticismo e fascino, vestita di nero e in tacchi a spillo, piroetta davanti l'obiettivo fotografico e fa sognare i followers. La didascalia che accompagna l'immagine recita: "Balla sotto la pioggia". Clizia Incorvaia piroetta leggiadra: il look anni '50 ipnotizza Ha da poco compiuto 40 anni ma sembra una bambina. Non solo nell'aspetto, anche nello spirito. Lunghi boccoli biondi, sguardo da cerbiatta, sorriso di una dolcezza disarmante e consapevolezza. Tanta. La ex gieffina ed influencer, fidanzata di Paolo Ciavarro, sui social ha conquistato proprio tutti.

La showgirl festeggia 40 anni da innamorata. E con la voglia di un figlio (che il fidanzato condivide): "Perché la vita inizia adesso" ...

