BOOM fine Ottobre! Probabile FREDDO | ecco perché

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Visto e considerato che, come ben saprete, siamo sempre proiettati oltre proviamo a capire quale sarà il trend meteo climatico dell’ultima settimana di Ottobre. Le condizioni di partenza le conosciamo già: l’ottobrata. Ma conosciamo le dinamiche che favoriranno il ritorno del caldo, ossia un affondo depressionario del Nord Atlantico sull’Europa occidentale. Inevitabile, a quel punto la risposta dell’Anticiclone africano con tutti gli annessi e connessi. Occhio però, perché la vivacità oceanica non ha la minima intenzione di arrestarsi, indi per cui è lecito attendersi una periodo anticiclonico transitorio.ottobre all’insegna del? Possibile La transitorietà di questa situazione è evidente nella mappa allegata. Oggi abbiamo scelto di ...

dopiot : RT @AdriMCMLXI: #Svizzera: boom di nuovi contagi da coronavirus, ben 94, collegati a un concerto jodel che si è tenuto a fine settembre. Al… - Virus1979C : RT @AdriMCMLXI: #Svizzera: boom di nuovi contagi da coronavirus, ben 94, collegati a un concerto jodel che si è tenuto a fine settembre. Al… - fabiopi1000 : RT @AdriMCMLXI: #Svizzera: boom di nuovi contagi da coronavirus, ben 94, collegati a un concerto jodel che si è tenuto a fine settembre. Al… - ladyrosmarino : RT @AdriMCMLXI: #Svizzera: boom di nuovi contagi da coronavirus, ben 94, collegati a un concerto jodel che si è tenuto a fine settembre. Al… - antonel52837259 : RT @AdriMCMLXI: #Svizzera: boom di nuovi contagi da coronavirus, ben 94, collegati a un concerto jodel che si è tenuto a fine settembre. Al… -

Ultime Notizie dalla rete : BOOM fine

Meteo Giornale

Il presidente francese Emmanuel Macron annuncerà stasera in diretta tv un coprifuoco in tutte le città poste in stato di massima allerta sanitaria, compresa quindi Parigi: lo ...L'iniziativa di supporto al mondo delle piccole e media imprese ha portato ai risultati sperati: boom di acquisti in vista del Prime Day.