Autunno a colori in Alto Adige fra assaggi, massaggi e foliage (Di venerdì 16 ottobre 2020) Vacanze gourmet a piedi, correndo, pedalando in e-bike tra il foliage dell’Autunno. Destinazione la Valle del Renon, a circa 30 minuti da Bolzano, che in ottobre vive il momento più magico dell’anno per i colori incandescenti di larici, aceri e ciliegi che mutano fra il rosso, il giallo, l’ocra e il bordò. Spettacolare. Ma anche per il clima fresco e soprattutto per le proposte gastronomiche che fino a novembre inebriano le “stube” e le cucine di chalet, malghe ed eco-lodge di profumi di castagne, funghi e vino nuovo.Sulle tracce non solo di caprioli, lama e marmotte ma anche del grande Sigmund Freud, fondatore della psicanalisi (Freiberg, Moravia, 1856 - Londra 1939) che qui trascorse molto tempo e che pare amasse particolarmente la zona al punto da scegliere di festeggiare con la moglie in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) Vacanze gourmet a piedi, correndo, pedalando in e-bike tra ildell’. Destinazione la Valle del Renon, a circa 30 minuti da Bolzano, che in ottobre vive il momento più magico dell’anno per iincandescenti di larici, aceri e ciliegi che mutano fra il rosso, il giallo, l’ocra e il bordò. Spettacolare. Ma anche per il clima fresco e soprattutto per le proposte gastronomiche che fino a novembre inebriano le “stube” e le cucine di chalet, malghe ed eco-lodge di profumi di castagne, funghi e vino nuovo.Sulle tracce non solo di caprioli, lama e marmotte ma anche del grande Sigmund Freud, fondatore della psicanalisi (Freiberg, Moravia, 1856 - Londra 1939) che qui trascorse molto tempo e che pare amasse particolarmente la zona al punto da scegliere di festeggiare con la moglie in ...

beth2ely : RT @HuffPostItalia: Autunno a colori in Alto Adige fra assaggi, massaggi e foliage - HuffPostItalia : Autunno a colori in Alto Adige fra assaggi, massaggi e foliage - Giuseppe5813 : RT @Papryka5: #Autunno nel #Biellese La ns Italia è bella tutta Colori meravigliosi che toccano l'anima #BuongiornoATutti #14ottobre… - ciaspolenet : RT @Ciclowebnet: #Autunno ed #inverno si incontrano all'Alpe #Devero - Heymondo_it : Innamorati ??dei colori dell'autunno??? Ecco i posti più belli dove ammirare il foliage in Italia????, con i consigli… -

Ultime Notizie dalla rete : Autunno colori Capelli, tutti i colori di tendenza per l autunno inverno 2020 2021 Vanity Fair Italia Autunno a colori in Alto Adige fra assaggi, massaggi e foliage

Vacanze gourmet a piedi, correndo, pedalando in e-bike tra il foliage dell’autunno. Destinazione la Valle del Renon, a circa 30 minuti da Bolzano, che in ottobre vive il momento più magico dell’anno ...

I colori e i profumi d’autunno nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise

Ed è proprio questo meraviglioso paesaggio, con le sue mille tonalità d’autunno, che il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise invita a visitare per vivere la natura in uno dei suoi momenti più ...

Vacanze gourmet a piedi, correndo, pedalando in e-bike tra il foliage dell’autunno. Destinazione la Valle del Renon, a circa 30 minuti da Bolzano, che in ottobre vive il momento più magico dell’anno ...Ed è proprio questo meraviglioso paesaggio, con le sue mille tonalità d’autunno, che il Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise invita a visitare per vivere la natura in uno dei suoi momenti più ...