Welfare | Consulenti lavoro | approfondimento su piani premiali e criteri erogazione benefit

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott. (Labitalia) - Con la recente Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sui regolamenti per il riconoscimento di credito da utilizzare inaziendale. In particolare, è stato preso in esame un pianoa carattere premiale e incentivante per l'accrescimento della motivazione dei dipendenti, che al raggiungimento di un obiettivo minimo di fatturato per l'anno 2019, riconosca ai lavoratori un creditoper il 2020. Secondo la Fondazione Studidel, seppure la risoluzione rappresenti un parere dell'Amministrazione finanziaria in riferimento ad una specifica fattispecie, dal quale non scaturisce nessuna efficacia vincolante, è opportuno valutarne i principali contenuti per comprendere i ...