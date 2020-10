«Temptation Island» | storia di uomini che «Potevi fare la differenza | invece hai fatto schifo»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Quel che è andato in onda mercoledì sera non è un episodio reale di Temptation Island, ma un suo succedaneo, utile – unicamente – a capire cosa debba succedere martedì, giorno in cui le ultime due donne superstiti agli abbracci e ai bacetti e alle parole dei propri compagni si troveranno ad affrontarli nel falò finale. Carlotta e Speranza, perché Francesca, mercoledì sera, se n’è uscita mano nella mano con Salvo, quello del «Con lei, mi sono tolto tutto, anche la felicità» e del «Mi sento già single», dovranno vedersela con Nello e Alberto. E quel che dovrebbero dire loro è racchiuso, tutto, nella frase con cui la ventiseienne romana ha descritto l’uomo che pensava di voler e poter sposare: «Potevi fare la differenza, invece hai fatto schifo».