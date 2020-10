Stretta contro i novax | YouTube e Facebook rimuovono contenuti antivaccinisti

Leggi su bufale

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Era francamente la notizia che stavamo aspettando: in un momento di responsabilità i Social decidono una, che consegue ad una lunga guerra tra la disinformazione, una vera e propria infodemia e l’informazione. Per anni abbiamo osservato con una certa preoccupazione l’antivaccinismo militante evolvere in una questione di visibilità social, poi nel vero e proprio Negazionismo del COVID che in periodo di pandemia è ancora più rischioso. I rischi del Negazionismo vaccinale e COVID ed i provvedimenti locali Sappiamo tutti quanto è importante, specie ora in funzione di una diagnosi differenziale, una campagna di vaccinazione efficacel’influenza stagionale per aiutare a identificare i casi COVID dai casi di influenza e diminuire il carico sulla ...