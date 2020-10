Soul | la nota stonata dell’ultimo capolavoro Pixar Disney lo programmerà solo in streaming Ma è polemica | “Scelta inaccettabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 ottobre 2020) In un’opera intonata sul jazz e sulla coscienza dell’anima, l’unicaè il suo destino:, bello e visivamente abbagliante, pare non vedrà mai il grande schermo dove invece dovrebbe dimorare. Per diritto del pubblico a goderne la magia, per dovere dellaa permetterglielo. E invece sappiamo da giorni che la major di Topolino ha deliberato di cancellare le uscite mondiali (che erano già fissate) del film diretto da Pete Docter preferendo la programmazionesu piattaforma+ il giorno di Natale. La causa è, chiaramente, la recrudescenza del Covid. Se la decisione sia irrevocabile non è da sapersi, certamente pesante e legittimo è stato il dissenso dell’esercizio cinematografico italiano ...