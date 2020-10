Rosso sulla Borsa di Milano e sulle altre piazze europee (Di giovedì 15 ottobre 2020) (TeleBorsa) – Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. A pesare sul sentiment degli investitori sono i timori sempre più stringenti per la nuova ondata di coronavirus, tema che sarà affrontato al Consiglio europeo in programma oggi. dai capi di Stato e di governo. In agenda anche Brexit e Recovery Fund. Non aiuta neanche lo scetticismo degli operatori sul varo a breve di stimoli fiscali negli USA dopo l’ulteriore telefonata fra Mnuchin e Pelosi che ha portato a un nulla di fatto sul fronte di un nuovo pacchetto di aiuti, mentre la ricerca sul vaccino Covid rallenta. Da non ignorare. poi, l’inflazione in Cina che inizia a cedere il passo. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Sessione debole per ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) (Tele) – Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini. A pesare sul sentiment degli investitori sono i timori sempre più stringenti per la nuova ondata di coronavirus, tema che sarà affrontato al Consiglio europeo in programma oggi. dai capi di Stato e di governo. In agenda anche Brexit e Recovery Fund. Non aiuta neanche lo scetticismo degli operatori sul varo a breve di stimoli fiscali negli USA dopo l’ulteriore telefonata fra Mnuchin e Pelosi che ha portato a un nulla di fatto sul fronte di un nuovo pacchetto di aiuti, mentre la ricerca sul vaccino Covid rallenta. Da non ignorare. poi, l’inflazione in Cina che inizia a cedere il passo. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Sessione debole per ...

bettywrong : RT @lanavediteseoed: La pioggia che colava sulla finestra della cucina gli spedì in giro per la testa un’altra frase di Eracle. «Le fotogra… - amazing_readers : Dall’#archivio del #blog, Il mio nome è rosso, di Orhan #Pamuk, un romanzo corale sulla ricerca di un assassino tra… - MollyBloom82 : RT @lanavediteseoed: La pioggia che colava sulla finestra della cucina gli spedì in giro per la testa un’altra frase di Eracle. «Le fotogra… - JohnHard3 : 'Le Borse Ue in rosso per timori Covid e rallentate dallo stallo sulla Brexit ' - CasaLettori : RT @lanavediteseoed: La pioggia che colava sulla finestra della cucina gli spedì in giro per la testa un’altra frase di Eracle. «Le fotogra… -

Ultime Notizie dalla rete : Rosso sulla Rosso sulla Borsa di Milano e sulle altre piazze europee Borsa Italiana Coronavirus in Lombardia, il governatore Fontana: "Nelle prossime ore decisioni su eventuali misure"

Per quanto riguarda l'ipotesi di un lockdown regionale o locale invece ha precisato che non è sul tavolo, "stiamo semplicemente facendo delle valutazioni per capire quali sono i numeri, quale è ...

Mercati europei in calo del 2% sulla seconda ondata del Covid-19

Le perdite dei principali listini del Vecchio Continente si allineano sul 2% che anche l’Hang Seng lascia sul terreno ... visto che la rivale easyJet era già scesa al 25% (anticipando per altro il ...

Per quanto riguarda l'ipotesi di un lockdown regionale o locale invece ha precisato che non è sul tavolo, "stiamo semplicemente facendo delle valutazioni per capire quali sono i numeri, quale è ...Le perdite dei principali listini del Vecchio Continente si allineano sul 2% che anche l’Hang Seng lascia sul terreno ... visto che la rivale easyJet era già scesa al 25% (anticipando per altro il ...