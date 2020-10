"Quello vip?". La Sciarelli che non ti aspetti: a Chi l'ha visto, la battuta con la madre a cui è sparito un figlio (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Federica Sciarelli che non ti aspetti, nella puntata di Chi l'ha visto? in onda su Rai 3 mercoledì 14 ottobre. La conduttrice, insieme alla mamma di Luigi Celentano, alais Giggio WiFi, hanno infatti strappato un sorriso ai telespettatori. La madre di Giggino si è mostrata ottimista per una segnalazione arrivata da Novara sul figlio, dunque ha scherzato che per la popolarità ottenuta partecipando a Chi l'ha visto?, ora sarebbe pronta per il Grande Fratello vip. E la Sciarelli ha commentato: "Hai detto che saresti andata al Grande Fratello, ma Quello vip o non vip?". E Fulvia: "Se continuano a parlare di me, mi fanno diventare popolare". A chiudere il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) La Federicache non ti, nella puntata di Chi l'ha? in onda su Rai 3 mercoledì 14 ottobre. La conduttrice, insieme alla mamma di Luigi Celentano, alais Giggio WiFi, hanno infatti strappato un sorriso ai telespettatori. Ladi Giggino si; mostrata ottimista per una segnalazione arrivata da Novara sul, dunque ha scherzato che per la popolarità ottenuta partecipando a Chi l'ha?, ora sarebbe pronta per il Grande Fratello. E laha commentato: "Hai detto che saresti andata al Grande Fratello, mao non?". E Fulvia: "Se continuano a parlare di me, mi fanno diventare popolare". A chiudere il ...

OnceUponATeddy : 'ma quello vip?' sciary ti voglio bene #chilhavisto - RazzoIoMaIe : @Beltade Eh infatti per quello chiedevo se fosse già successo in modo così plateale, finora ho guardato solo questa… - statiwhatsappit : - Informati sugli argomenti di attualità o sulle vicende dei VIP del momento: commenterete insieme quello che succe… - gabdelgiovine : @petergomezblog La storia del vip calciatore della nazionale positivo al primo tampone e negativo al secondo tampon… - Giordano4701690 : @marcyydias @lapinella Quanto è strano questo mondo, una persona non può dire quello che pensa a una donna' VIP', m… -