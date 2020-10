Pisa, Mazzitelli: “Tutto sul mio ruolo, ho scelto i nerazzurri per una ragione” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Parola a Luca Mazzitelli.Esperto centrocampista nonostante la giovane età, il classe 1995 lo scorso 25 settembre è approdato al Pisa con la formula del prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo. Intervistato ai microfoni del 'Corriere dello Sport', il calciatore originario di Roma - pupillo di Roberto Boscaglia e per questo motivo accostato al Palermo nel corso della sessione estiva di calciomercato - ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza in nerazzurro.“A Reggio Emilia eravamo stati molto bravi a ribaltare la partita, ma c’è mancato il guizzo per portare a casa i tre punti. Con la Cremonese, l’inizio della gara è stato ottimo, siamo passati in vantaggio, poi, però, sono venuti fuori gli avversari e siamo stati riacciuffati. In ogni caso avremmo meritato la vittoria considerato ... Leggi su mediagol (Di giovedì 15 ottobre 2020) Parola a Luca.Esperto centrocampista nonostante la giovane età, il classe 1995 lo scorso 25 settembre è approdato alcon la formula del prestito con obbligo di riscatto dal Sassuolo. Intervistato ai microfoni del 'Corriere dello Sport', il calciatore originario di Roma - pupillo di Roberto Boscaglia e per questo motivo accostato al Palermo nel corso della sessione estiva di calciomercato - ha tracciato un primo bilancio della sua esperienza in nerazzurro.“A Reggio Emilia eravamo stati molto bravi a ribaltare la partita, ma c’è mancato il guizzo per portare a casa i tre punti. Con la Cremonese, l’inizio della gara è stato ottimo, siamo passati in vantaggio, poi, però, sono venuti fuori gli avversari e siamo stati riacciuffati. In ogni caso avremmo meritato la vittoria considerato ...

Mediagol : #Pisa, #Mazzitelli: “Tutto sul mio ruolo, ho scelto i nerazzurri per una ragione” - Mediagol : #Pisa, Mazzitelli: 'Tutto sul mio ruolo, ho scelto i nerazzurri per una ragione' - zazoomblog : Mazzitelli: Pisa contro tutti alla pari. A Salerno per giocarcela - #Mazzitelli: #contro #tutti #pari. - zazoomblog : Mazzitelli: Pisa contro tutti alla pari. A Salerno pe giocarcela - #Mazzitelli: #contro #tutti #pari. - sportli26181512 : Mazzitelli: Pisa contro tutti alla pari. A Salerno pe giocarcela: Il centrocampista capitolino, colpo di mercato de… -