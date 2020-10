Patrizia De Blanck fa quasi piangere Dayane Mello e scoppia la polemica sul web

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 ottobre 2020)Denuovamente al centro di una. Dopo essere stata bacchettata per aver usato un termine omofobo, questa volta sul web qualcuno ha accusato la Contessa di razzismo per come ha rimproverato. La modella stava urlando per salutare Adua ed Elisabetta che erano in Cucurio ed ha turbato un momento di relax della nobildonna romana, che ha sbottato: “Non sta bene in bocca. Questi urli, queste maniere comportamentali. Sembri una selvaggia del Brasile, invece sei una persona per bene. … Sembra che vieni dalla giungla, una cafona e burina del Tufello”. La prima che urla in quella casa è la contessa e poi si permette di definire“selvaggia brasiliana” “si vede che vieni dalla giungla” solo perché ...