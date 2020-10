Nuoto | Calendario 2020-2021 | si parte con il Trofeo Nico Sapio | gli Assoluti a dicembre per la qualificazione olimpica

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 ottobre 2020) La Federazione Italianaha comunicato ildell’attività agonistica della stagione. Un’annata, come si può ben immaginare, importante per via delle Olimpiadi di Tokyo previste dal 25 luglio al 1° agosto, relativamente alle gare in corsia. In questo contesto, l’annata italiana prenderà il via dal consueto”, previsto a a Genova dal 6 all’8 novembrein vasca corta, per poi pensare in maniera assai decisa agliinvernali in vasca lunga a Riccione, dal 17 al 19. In questa sede gli atleti non in possesso dal pass olimpico si giocheranno le loro possibilità per centrare ...