LIVE Giro d’Italia 2020, Cesenatico-Cesenatico in DIRETTA: Nibali senza compagni di squadra (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.53 L’australiano Clarke si trova a 50″ dalla coppia di testa composta dall’ucraino Padun (Bahrein-McLaren) e dall’ecuadoriano Narvaez (Team Ineos Grenadiers). 15.52 Pozzovivo continua a far lavorare Campenaerts in testa al gruppetto dei favoriti. L’andatura però è calata molto. 15.51 FORATURA PER JAKOB FUGLSANG! Per nulla fortunato il danese in questo Giro d’Italia. 15.49 43 km all’arrivo. Sale sopra i 5 minuti il vantaggio di Padun e Narvaez sul gruppetto maglia rosa. 15.48 Continua a piovere in maniera incessante. 15.45 Essendo solo, Nibali è stato costretto ad andare in prima persona a prendere la borraccia all’ammiraglia. Già che c’era, ha bevuto anche un bicchiere di tè caldo e si ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.53 L’australiano Clarke si trova a 50″ dalla coppia di testa composta dall’ucraino Padun (Bahrein-McLaren) e dall’ecuadoriano Narvaez (Team Ineos Grenadiers). 15.52 Pozzovivo continua a far lavorare Campenaerts in testa al gruppetto dei favoriti. L’andatura però è calata molto. 15.51 FORATURA PER JAKOB FUGLSANG! Per nulla fortunato il danese in questod’Italia. 15.49 43 km all’arrivo. Sale sopra i 5 minuti il vantaggio di Padun e Narvaez sul gruppetto maglia rosa. 15.48 Continua a piovere in maniera incessante. 15.45 Essendo solo,è stato costretto ad andare in prima persona a prendere la borraccia all’ammiraglia. Già che c’era, ha bevuto anche un bicchiere di tè caldo e si ...

