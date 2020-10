Lazio | Tare | «Trattativa faticosa per Muriqi Hoedt è quello che serviva»

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Igliha parlato dei nuovi acquisti presentati oggi in casa biancoceleste: le sue parole suIgliha parlato dei nuovi acquistinella loro conferenza stampa di presentazione.– «Cercavamo un centrale che conoscesse modo di giocare, mentalità e lingua italiana, tra varie opzioni abbiamo scelto lui dopo aver parlato col ragazzo».– «La suaè stata unamolto lunga e, ma siamo contenti di aver portato a casa il suo acquisto, che si aggiunge a un reparto molto forte fatto da Immobile, Correa e Caicedo, che hanno contribuito a portarci in Champions tantissimo». Leggi su ...

Igli Tare ha parlato dei nuovi acquisti Muriqi e Hoedt nella loro conferenza stampa di presentazione. HOEDT – «Cercavamo un centrale che conoscesse modo di giocare, mentalità e lingua italiana, tra ...No, sarò il Vedat Muriqi della Lazio. Darò il massimo per l'allenatore, per questo grande club e i suoi tifosi". Arrivato per circa 18 milioni più bonus al termine di una "trattativa molto faticosa e ...