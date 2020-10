Juventus, Agnelli: “In attesa della fissazione dei ricorsi al Tar per Calciopoli” (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla società”. Lo ha dichiarato il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, alla domanda dell’azionista Andrea Danubi in merito a Calciopoli. “Nel corso degli anni abbiamo esperito tutte le azioni a tutela della società per ottenere quanto dovuto – ha proseguito il presidente bianconero tramite Fax – Siamo in attesa della fissazione dei ricorsi al Tar che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organi della giustizia sportiva e del Coni“. Leggi su sportface (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Ogni tentativo di ottenere la riassegnazione degli scudetti sarà effettuato dalla società”. Lo ha dichiarato il presidente, Andrea, alla domanda dell’azionista Andrea Danubi in merito a Calciopoli. “Nel corso degli anni abbiamo esperito tutte le azioni a tutelasocietà per ottenere quanto dovuto – ha proseguito il presidente bianconero tramite Fax – Siamo indeial Tar che da ultimo abbiamo proposto avverso la decisione degli organigiustizia sportiva e del Coni“.

